Estado pode ter rotas aéreas para Londres e Nova York

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur), está pleiteando a operação de novos voos saindo de Fortaleza para as cidades de Nova York (EUA) e Londres (Inglaterra). A negociação ainda está em fase inicial e, caso prospere, deve se tornar realidade somente a médio prazo.

Ainda de acordo com a Secretaria de Turismo, a Pasta deu início a negociações com outra companhia para operar novos voos para a Ásia e para a África. Inclusive, Fortaleza vai contar com uma nova rota para Casablanca, cidade mais populosa do Marrocos, localizada no Norte da África.

Em Fortaleza foi realizada a licitação, no último dia 27 de fevereiro, da linha do ônibus hop on/hop off para realizar passeios turísticos na Capital. O serviço deve ser lançado até o início de abril de 2018, segundo o secretário executivo de Turismo de Fortaleza, Erick Vasconcelos.

Sobre a roda-gigante de mais de 100 metros pensada pela Prefeitura de Fortaleza para o Espigão da Rua João Cordeiro, na orla da Capital cearense, uma empresa já demonstrou interesse no empreendimento e terá até maio para apresentar seu projeto.