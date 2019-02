Estado terá 6,4 mil agentes de segurança na Capital e Interior durante o carnaval 2019

A operação das forças de segurança do Ceará para o período do Carnaval deste ano terá 6.398 agentes da segurança pública em todas as 22 Áreas Integradas de Segurança (AIS) do Estado, um aumento de 7,47% em relação ao efetivo que atuou no ano passado, quando foram empregados 5.953 profissionais da segurança.

Além disso, serão utilizadas tecnologias em prol da segurança dos foliões que estejam se preparando para curtir as festas carnavalescas na Capital e Interior do Estado. Serão 5.500 policiais militares, 247 policiais civis, 530 bombeiros militares, 63 servidores da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e 58 servidores da SSPDS em cada dia da operação. As ações terão início às 18 horas desta sexta-feira (1º) e se estenderão até as 6 horas da quarta-feira de Cinzas (6).

A operação vai mobilizar equipes em solo, no mar e no ar, 24 horas por dia. Duas Plataformas de Observação Elevadas (POEs), cada uma com 14 câmeras instaladas em uma torre 15 metros de altura, e cinco aeronaves, incluindo serviço de resgate aeromédico, estarão à disposição da população cearense. Os helicópteros estarão distribuídos nas quatro bases da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral e Quixadá. Em cidades litorâneas que costumam receber um maior número de pessoas e em regiões com lagoas e açudes, o Corpo de Bombeiros vai complementar o efetivo para atender ocorrências relacionadas ao resgate e salvamento de pessoas.

O feriadão também vai contar com patrulhamento em toda faixa litorânea com viaturas do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e do Corpo de Bombeiros Militar. Adquiridas em dezembro de 2017, pelo Governo do Estado, os 40 veículos do modelo Troller, adaptados para andar na areia da praia, irão circular pela zona costeira fazendo policiamento e atendendo ocorrências nas praias com maior fluxo de pessoas. Além disso, as ambulâncias e as unidades operacionais do Corpo de Bombeiros serão equipadas com desfibriladores para atendimento de emergência. A frota dos Bombeiros também fará uso de jetskis nas praias do Futuro, em Fortaleza, e do Icaraí, em Caucaia, para auxiliar nos trabalhos de salvamento e resgate.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) vai ampliar o atendimento à população durante o feriadão. As delegacias regionais de Aracati, Camocim e Jijoca de Jericoacoara, que já funcionam em esquema 24 horas, receberão reforço. Já as delegacias de Acopiara, Beberibe, Guaramiranga, Icapuí, Jaguaruana, Paracuru, São Benedito e Várzea Alegre vão funcionar provisoriamente 24 horas para atender à demanda de turistas que irão para esses municípios. Na Capital, o 2º, 13° e 34º Distritos Policiais também vão contar com policiais civis extras.

Os núcleos da Pefoce na Capital, Sobral, Juazeiro do Norte, Canindé, Quixeramobim, Iguatu, Tauá e Russas atuarão com efetivo diário de 63 servidores. As cidades de Aracati e Guaramiranga também contarão com efetivo de peritos no Carnaval devido ao fluxo elevado de pessoas previsto para o feriadão.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social ressalta que não haverá alteração do efetivo ordinário da Polícia Militar do Ceará (PMCE) em decorrência das movimentações dos efetivos das forças vinculadas designadas para a segurança do Carnaval 2019.

Estradas

Nas estradas estaduais, serão mobilizados 573 policiais militares lotados no Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), que atuarão em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), que vai disponibilizar 180 agentes para reforçar as ações de fiscalização. O efetivo diário do BPRE trabalhará em 22 pontos fixos nas estradas, 75 postos avançados, 48 motos, 20 guinchos e 46 viaturas. As estradas cearenses serão monitoradas 24 horas por dia com auxílio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), em Fortaleza, e nos municípios que contam com equipamentos de videomonitoramento.

Monitoramento

Assim como no Carnaval 2018, a operação deste ano também será monitorada por meio de câmeras do sistema de videomonitoramento do Estado. Ao todo, 44 municípios do Interior já contam com funcionamento do sistema SPIA e câmeras de videomonitoramento que monitoram veículos e captam a movimentação nas principais vias dos bairros de Fortaleza e municípios do Interior do Estado, dando suporte ao policiamento feito nas ruas.

Ao longo de toda a operação, o Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), em Fortaleza,estará em funcionamento realizando o acompanhamento das ações planejadas e as ocorrências em todo o Estado, em tempo real. O monitoramento será encerrado às 7 horas da quarta-feira (6).

com informações da SSPDS