Estradas do Ceará contabilizam 17 acidentes e duas mortes no feriado

A Operação Semana Santa contabiliza . entre quinta-feira e a manhã deste sábado, um total de 17 acidentes e 2 mortes nas BRs do Ceará. O balanço parcial da Policia Rodoviária Federal (PRF-CE) foi divulgado neste sábado.

No levantamento, outras 16 pessoas ficaram feridas nas BRs cearenses. As mortes ocorreram na sexta-feira (30), nos municípios de Amontada e Caridade, na região Norte. O primeiro acidente falta, ocorreu às 19h50 de sexta-feira, no km 231 da BR-402, em Amontada.

Conforme a PRF, um motociclista, não identificado, morreu em uma colisão frontal com um ônibus. O acidente aconteceu no perímetro urbano, próximo ao posto Luar do Sertão.

No outro acidente, ocorrido em Caridade, um pedestre foi atropelado por uma motocicleta no km 342, na BR-020 e foi a óbito. O motociclista teve lesões graves em decorrência do impacto.

A Operação Semana Santa da PRF-CE iniciada na quinta-feira (29) prossegue até as 23h59 de domingo (1º). Na ação será reforçado o policiamento ostensivo e preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes nas rodovias federais. No ano passado, neste período, a PRF registrou 36 acidentes, 38 feridos e 2 mortes nas BRs cearenses.

Para os motoristas que estiverem retornando do interior, a PRF aleta que haverá mudança de tráfego entre os quilômetros 53 e 71 da BR-116 neste Domingo de Páscoa (1º). Haverá mão única, sentido Interior-Capital, entre as 13h e as 18h. Os motoristas poderão fazer desvios pela CE-040, CE-253 e BR-304.