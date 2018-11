Estudantes criam banco comunitário e moeda social para fortalecer economia em Pindoretama

Cinco jovens estudantes do Ensino Médio, da EEM Julia Alenquer Fontenele virão com cautela uma situação intrigante em Pindoretama, município localizado no litoral do Ceará, com uma população de pouco mais de 20 mil habitantes. Embora seja parte da região metropolitana de Fortaleza, a cidade não tem nenhuma empresa de grande porte e o único banco da cidade não oferece serviços básicos, como saque de dinheiro.

Intrigados, os jovens se perguntaram o que fazer para contribuir com a economia local , e , assim, nascia o projeto “Banco Comunitário de Pindoretama” ou “Pindo”, um dos 11 premiados da 4ª edição do Desafio Criativos da Escola.

Inspirados pelo Banco Palmas – a primeira experiência de banco comunitário do país e referência na área – que existe no Ceará desde 1998, os jovens pesquisaram como a constituição história e a interação social, contribuíram para o empreendimento econômico solidário da comunidade vizinha de Caponga da Bernarda.

Depois de realizar pesquisa sobre o tema, os estudantes pindoretamenses descobriram que a intenção da moeda social não é substituir o Real, mas usar essa moeda paralela para estimular que o dinheiro circule na região e fortalecer a economia local.

De posse dessas informações, os alunos implementaram, em caráter experimental, a moeda social “Pindo” dentro escola. Apesar do banco ainda estar em fase de implantação, os alunos já aprenderam sobre os desafios de se conseguir parcerias para criar uma ação que já nasce com o propósito de impactar a comunidade. O projeto, que já foi apresentado ao prefeito de Pindoretama, conta com o apoio de uma vereadora que tem colaborado com o sonho dos jovens de, no futuro, tornar a “Pindo” a moeda oficial da cidade.

Esta é a quarta vez consecutiva que um projeto do Ceará é premiado no Desafio Criativos da Escola. Este ano, inclusive, a cerimônia de premiação dos 11 projetos selecionados será no dia 4 de dezembro, no Teatro Câmara, em Fortaleza, com a participação de três estudantes e um educador de cada um dos grupos selecionados. A transmissão do evento será feita, ao vivo, pelo canal no Youtube do Criativos da Escola.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Desafio contou com o apoio do programa Parceria Votorantim pela Educação, do Instituto Votorantim, nos 105 municípios onde desenvolve suas atividades. Um dos 11 projetos premiados é fruto dessa parceria.