Estudantes de Caucaia voltam às salas de aula em Dia da Família na Escola

O prefeito Naumi Amorim abriu oficialmente nesta sexta-feira (8/2) o ano letivo de 2019 da rede municipal de educação de Caucaia. O gestor esteve pela manhã na escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental (EEIEF) Maria Dolores Menezes de Almeida, localizada no Novo Pabussu, e à tarde na EEIEF Economista Rubens Vaz da Costa, no Marechal Rondon. Na oportunidade, cumprimentou alunos, pais e profissionais que atuam na educação, desejando um excelente desempenho em 2019.

Naumi também firmou o compromisso de trabalhar cada vez mais por uma educação de qualidade. “Já melhoramos a nossa merenda escolar, ampliamos a quantidade de rotas de transporte, agora teremos uma equipe própria da prefeitura para agilizar os pequenos reparos e reformas nas escolas e quadras poliesportivas. Também continuaremos licitando as grandes reformas e capacitando nossos profissionais para que os resultados dos nossos alunos sejam cada vez melhores.”

No aspecto pedagógico, diversos projetos vêm sendo desenvolvidos para alavancar os bons resultados na aprendizagem dos estudantes, especialmente nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Exemplo disso são os alunos Renan Miranda e Gabriel Siqueira, que frequentaram o Ensino Fundamental na rede municipal e acabaram de ser aprovados na seleção para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

“Estudar no município abriu portas para mim e diversos colegas para que nos sentíssemos capacitados em concorrer em pé de igualdade com os demais candidatos por uma vaga. Com o preparo de bons professores, eu tive condições de ser aprovado no curso de eletroeletrônica com uma excelente nota”, atesta Gabriel Siqueira.

A receptividade dos profissionais também é o que anima Maria Irismar Ferreira da Silva, 47 anos, mãe da Vitória, aluna que inicia hoje o oitavo ano. “Sinto que os professores e o núcleo gestor são bem capacitados e fazem o seu melhor para nos atenderem bem sempre que os procuramos. Minha filha nunca ficou de recuperação também porque sou uma mãe muito presente e sempre procuro a escola quando percebo que ela está enfrentando dificuldade. Essa parceria entre a família e a escola é muito importante para que a gente se sinta mais seguro de que nossos filhos estão no caminho certo”, pontua.

Para a secretária municipal de Educação, pedagoga Camila Bezerra, “envolver alunos, família e comunidade no processo de ensino-aprendizagem é fundamental, tanto que o ano letivo se inicia com o dia da família na escola’.”

Sobre os desafios para 2019, a gestora aponta que o maior deles é o de garantir infraestrutura adequada nas escolas e elenca avanços, tais como a distribuição das 130 toneladas de merenda garantidas apenas para o primeiro mês de aula e os ótimos resultados dos alunos em seleções tanto do IFCE quanto para escolas profissionalizantes. “Em 2019 trabalharemos ainda mais para elevar os indicadores de educação do nosso município”, conclui Camila.

