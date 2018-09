Estudantes de escola pública de Fortaleza participam de oficina sobre combate à violência contra a mulher

O Juizado da Mulher da Comarca de Fortaleza promoveu, na tarde desta terça-feira (11), nova edição da “Oficina Jovens Unidos pelo Fim da Violência contra a Mulher”. Participaram 70 estudantes da Escola Estadual de Educação Profissional Paulo VI, localizada no bairro Jardim América, na Capital.

A primeira parte da oficina foi conduzida pela psicopedagoga e pela psicóloga do Juizado, Raieliza Lôbo e Inês Reis, respectivamente. Elas trataram dos tipos de violência, como denunciar e outros aspectos da Lei Maria da Penha. Na segunda etapa, os alunos realizarão atividade de grafitagem, que ocorrerá em outubro, em alusão ao Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher.

“A comunidade escolar é um campo fértil para multiplicar o conhecimento e fomentar o combate a toda e qualquer forma de abuso contra a mulher”, afirmou a juíza Rosa Mendonça, titular do Juizado.

Na ocasião, os alunos do ensino técnico de enfermagem e hospedagem receberam folders da campanha contra o assédio sexual, lançada pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), em 2017, com caráter permanente.

Com informação do TJCE