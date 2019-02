Estudantes de Icó recebem sociais em parceria da Prefeitura com Faculdade

O auditório da Clínica Escola da Faculdade Vale do Salgado (FVS), no município de Icó, lotou nessa última terça-feira (12), para a solenidade de entrega de 100 Bolsas Sociais a estudantes universitários.

Este é o maior projeto de inclusão social e educacional do município de Icó referente ao ensino superior, destacou a prefeita de Icó, Laís Nunes., ao falar sobre a parceria na área do ensino.

Na solenidade, o Diretor da Faculdade Vale do Salgado, professor Jaime Romero, explicou aos presentes o objetivo da parceria da FVS e prefeitura de Icó, inclusive, ressaltou o compromisso da prefeita Laís Nunes para com os estudantes icoenses que não tinham condições de cursar uma faculdade de nível superior de qualidade, devido as dificuldades financeiras. “Somos uma faculdade qualificada e hoje respeitada em todo o Brasil pela responsabilidade, ética, e com visão sempre voltada para o futuro”, descreveu Jaime Romero.

Os estudantes e seus familiares, que participaram da solenidade, agradeceram a gestão Laís Nunes pela continuidade do projeto Bolsa Social, bem como, por ter aumentado o número de ofertas e oportunidades neste ano de 2019. A professora Iolanda Oliveira coordenou o cerimonial.