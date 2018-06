Estudantes de jornalismo da UFC lançam site com crônicas sobre o Mundial de futebol

Aproveitando a abertura da Copa do Mundo da Rússia, estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC) lançam nesta quinta-feira (14) o Crônica em Campo, site que reúne crônicas que exploram diversos aspectos relacionados à competição mundial de futebol.

Aliando um dos formatos mais populares dos periódicos com a paixão do povo brasileiro pelo futebol, os alunos aproveitaram o clima de Copa do Mundo para desenvolver um produto que não se limita a abordar apenas o jogo que acontece entre as quatro linhas do campo, mas busca diferentes olhares sobre o tema ou mesmo sobre questões que supostamente não teriam ligação com futebol. Festa Junina, Brumar, política, violência, tecnologia, música se misturam com o esporte que move multidões pelo País.

“Enquanto uns atentam a informações objetivas, como o placar de uma partida, o cronista observa os mínimos detalhes sobre tudo e sobre todos. O cronista esportivo mira o artilheiro e atenta para a mandíbula inquieta, talvez mais informativa do que a direção na qual o jogador chuta a bola”.

Produto final da disciplina de Jornalismo Impresso II, dos alunos do quinto semestre do curso de Jornalismo, o site foi criado como uma maneira de explorar os formatos da crônica. O conteúdo presente no site é multimidiático, com crônicas em texto escrito, videocrônicas, crônicas fotográficas, crônicas-ilustração.

Serviço:

Lançamento do site Crônica em Campo

Dia 14 de junho de 2018 (quinta-feira), dia da abertura da Copa do Mundo de 2018

Com informação da A.I