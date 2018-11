Estudantes universitários de Varjota denunciam falta de ônibus

Falta de ônibus em Varjota causa transtorno em universitários da região. Tema trazido no Bate Papo de hoje, 30, no Jornal Alerta Geral, com comentários dos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida.

Durante essa semana recebemos denúncias de transportes que funcionavam de maneira irregular na Prefeitura de Novo Oriente, na Região dos Sertões de Cratéus. A situação mantem os estudantes de áreas rurais expostos a riscos de acidentes em veículos inadequados do transporte escolar.

Agora, mais uma denúncia que parte da população sobre transportes estudantis no Interior.

Acompanhe na íntegra: