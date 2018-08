Estudantes vencedores de medalhas olímpicas são homenageados na AL

A Assembleia Legislativa do Ceará realiza sessão solene nesta segunda-feira (27), às 15h, para homenagear estudantes, professores e instituições educacionais que conquistaram medalhas em olimpíadas científicas nacionais e internacionais em 2017 e 2018. O evento acontece no Plenário 13 de Maio e foi solicitado pelo deputado Carlos Felipe (PCdoB).

O parlamentar ressalta que o Ceará apresenta destacado desempenho dos estudantes da educação básica em competições científicas nacionais e internacionais. Segundo Carlos Felipe, o conhecimento científico em áreas como Matemática, Física, Química, Biologia, assim como as demais áreas do saber, relaciona-se com a educação básica, a ciência, a tecnologia e o contexto social.

No último fim de semana, o Ceará foi o grande vencedor da 10ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), entre escolas públicas e privadas, com 25 medalhas. As equipes são compostas por três alunos do ensino médio ou do 8º e 9º anos do fundamental, além de um professor de História.

Além disso, o Ceará é um dos estados em que mais beneficiários do Bolsa Família conquistaram medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Levantamento divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) aponta que, em sete edições, alunos cearenses beneficiários do programa foram premiados com 123 medalhas de ouro, prata e bronze na competição. Junto com Minas Gerais e São Paulo, foram 576 das 1.288 medalhas alcançadas no Brasil, ou seja, 45% do total.