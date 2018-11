Destaque no Bato Papo de hoje: Estudos apontam otimismo para economia do Ceará com potencial de ouro no Interior

As pesquisas mais recentes realizadas pelo Serviço Geológico do Brasil apontam a descoberta de novas áreas com minerais no Interior do Ceará, principalmente, nos municípios de Itapipoca, Irauçuba e Mombaça.

O Gerente da Residência do Serviço Geológico do Brasil, em Fortaleza, Edney Smith de Morais, em entrevista, nesta sexta-feira, 30, ao Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), destacou que os estudos sobre a presença de minerais são inéditos.

Alguns minerais encontrados são ouro, ferro e cobre. Há, também, descoberta de áreas para exploração de mica, mármore e manganês, além do indicativo de bom potencial de ouro nas áreas dos municípios de Pedra Branca e Mombaça.

No caso do ouro, há um bom potencial para exploração, gerando boas expectativas para a economia e, principalmente, para os proprietários das terras em que o minério está presente. Os donos das terras receberão royalties.

Acompanhe a entrevista com Gerente da Residência do Serviço Geológico do Brasil, em Fortaleza, Edney Smith de Morais:

Confira outros destaques do Bate Papo Político de hoje:

– Ações de combate a corrupção pela Polícia Federal bate recorde em 2018

Num ano marcado por uma conturbada troca de diretores, a Polícia Federal promoveu, de janeiro até hoje, 295 operações contra desvios de dinheiro público. O número é superior ao do ano passado.

O jornalista Beto Almeida falou da possibilidade de essas investigações serem reforçadas ao longo do novo Governo. O jornalista ainda reforçou que a Polícia Federal deve aumentar a atuação nos casos de corrupção e comentou casos ocorridos na semana.

Com a equipe montada pelo futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, a PF terá ainda mais força no combate à corrupção. Foi o que apontou o jornalista Luzenor de Oliveira.

Esculte as informações do correspondente, Carlos Silva

– Bolsonaro sinaliza que atual modelo previdenciário é ruim para o trabalhador

O jornalista Beto Almeida aponta que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, não é favorável de maneira integral à proposta de Reforma da Previdenciário de Temer.

Ainda colocou nomes de cearenses que podem integrar o novo Governo, como do General Teófilo (derrotado nas eleições de 2018), que esteve ontem conversando com o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro.

O correspondente, Alverne Lacerda, trouxe a informação de que o futuro ministro de Infraestrutura, Tarcisio Gomes de Freitas, é filho de Quiterianópolis, na região dos Inhamuns.

– Eunício Oliveira critica Lei das Estatais

Questionado pela imprensa nesta quinta-feira, 29, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou que a Casa não aprovará qualquer texto que enfraqueça a Lei de Responsabilidade das Estatais. O jornalista Beto Almeida destaca o que o presidente do Senado critica.