A Plataforma Ceará 2050, proposta do Governo do Estado coordenada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), debate nesta sexta-feira (29) uma lista de projetos estratégicos para o desenvolvimento do Estado nas próximas três décadas.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Cid Ferreira, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!