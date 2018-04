Etapa regional de Conferência do Meio Ambiente acontece durante toda a semana

A etapa regional da V Conferência Nacional Infanto-juvenil do Meio ambiente em Caucaia já tem duas escolas finalistas: a escola Júlio de Castro e Silva e a Escola Francisco Nunes Miranda, ambas da região BR 020. O evento realiza-se no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SME) e se estenderá por toda a semana, quando as escolas de todas as regiões de Caucaia terão se apresentado.

No dia de hoje, apresentam-se 13 das 14 escolas da Região da BR-222, que obedecem às características exigidas pelo programa do Ministério da Educação (MEC). Ou seja: que ofereçam o Fundamental II e tenham alunos de 14 a 16 anos.

O objetivo dessa ação nacional do MEC tem o objetivo de promover um processo permanente de educação ambiental na escola, mobilização das escolas, fomentando estudos e pesquisas e inserção da temática socioambiental e de exigir das unidades de ensino propostas de sustentabilidade no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola.

Nesta segunda-feira, primeiro dia da etapa regional do Concurso, ficou claro para a banca que os alunos confiam na união escola-comunidade para a solução dos problemas ambientais sem dispensar a interação entre a Secretaria de Educação e outros órgãos da administração pública.

Com informações da Prefeitura de Caucaia