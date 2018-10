Etufor e Eleições 2018: Frota de ônibus no domingo funcionará com “esquema especial”

Os eleitores que precisam utilizar transportes coletivos para os locais de votação, no próximo domingo (7), contarão com um quantitativo “diferenciado”, se comparado a domingos “normais” em Fortaleza.

Normalmente, aos domingos, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) diminui a quantidade de ônibus. No entanto, no próximo dia 7, a frota dominical será “reforçada”, uma vez que o sistema trabalhará com o mesmo montante planejado para os sábados.

Cerca de 1.367 ônibus, em torno de 70% da frota do dia útil circularão pelas ruas e avenida da Capital, especialmente em direção aos maiores colégios eleitorais de Fortaleza. Segundo a demanda, a frota pode, inclusive, adotar a mesma quantidade de ônibus de um dia útil.

“Quando a gente tem um feriado, a gente define que tipo de programação colocaremos para operar. Como por exemplo domingo, que nós sabemos que nem é um dia útil ‘normal’, nem é um ‘domingo normal’; é especial por conta das pessoas que vão se deslocar para votar”, explicou Miguel Guimarães, coordenador da Divisão de Planejamento da Etufor.

A Empresa disse ainda que dentro dessa quantidade de ônibus, 93 linhas funcionarão de acordo com o planejamento pensado para domingos; 108 com “frota especial de sábado”; 14 com “frota especial de sábado e domingo”; além disso, 11 vans complementam o planejamento especial.

Contudo, o órgão não informou quais linhas específicas serão reforçadas, mas garante que o apoio abrange todos os Terminais de Integração de Fortaleza.

A operação exclusiva terá início às 7h e tem a previsão de encerramento para 17h. A Etufor ainda completa ao informar que “os passageiros poderão contar também com a Tarifa Social, na qual a passagem passa a ser R$ 2,80 (inteira) e R$ 1,20 (meia)”.

Mais informações

Principais colégios eleitorais de Fortaleza

– Colégio Ari de Sá Cavalcante (Sede Washington Soares): 15027 eleitores

– Universidade de Fortaleza (Unifor): 11767 eleitores

– Universidade Estadual do Ceará (Uece): 11149 eleitores

– Colégio Estadual Liceu do Ceará: 8843 eleitores

– Faculdade Farias Brito – Campus Aldeota: 8286 eleitores

– Colégio Christus (Sede Barão de Studart): 7915 eleitores

– Fanor – Faculdade Nordeste: 7424 eleitores

– Faculdade Integrada da Grande Fortaleza: 7287 eleitores

– Escola Estadual Arquiteto Rogerio Froes: 7161 eleitores

– Sesi – Servico Social da Indústria: 6988 eleitores

Com informações Diário do Nordeste