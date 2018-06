Etufor esclarece sobre frota de ônibus nos dias de jogos do Brasil

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) esclarece que a programação da frota de ônibus em dia de jogos do Brasil na Copa do Mundo não sofrerá alteração com relação aos dias normais. A única exceção diz respeito propriamente ao horário dos jogos (os próximos estão previstos para os dias 22 e 27 de junho), quando a demanda fica reduzida naturalmente, com baixa demanda por parte dos usuários.

Nesta sexta-feira, por exemplo, quando o Brasil joga às 9 horas da manhã contra a Costa Rica, as 321 linhas de Fortaleza seguem três categorias de programação de acordo com a demanda. Ou seja, algumas linhas não terão sua frota reduzida; onze linhas funcionarão com 70% dos veículos disponíveis, e outras 93 linhas, funcionarão com 80% da frota disponível no horário do jogo, voltando a circular normalmente a partir do horário final da partida.

Com a alteração de funcionamento de órgãos públicos, estabelecimentos comerciais, escolas e bancos, a demanda de passageiros fica bastante baixa durante o horário do jogo. Assim, a programação fica adequada, sendo normalizada ao término da partida. Para as novas fases da Copa do Mundo, deve ser feita uma nova programação.