EUA é o principal destino das exportações de Aquiraz

Com pauta exportadora quase totalmente abarcada por dois subsetores, o de “cocos, castanha do brasil e castanha de caju, frescos ou secos, mesmo sem casca pelados” e pelo de frutas, que juntos correspondem a mais de 95% do que é vendido externamente pelo município, Aquiraz tem nos Estados Unidos o principal destino de duas exportações, tendo comprado US$ 8,7 milhões em 2017. Vale o destaque para a Argentina e o Canadá que aumentaram suas compras em 48,5% e 58,4% respectivamente, entre 2016 e 2017. Já a China é a primeira no ranking dos países de origem das importações do município com US$ 28,6 milhões em 2017. Os dados são do estudo Análise do Comércio Exterior dos Municípios Cearenses, realizado pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), edição de fevereiro.

O estudo indica ainda que na lista de importações cearenses por município, Aquiraz ocupa a quinta posição, com um total importado em 2017 de US$ 93,0 milhões, valor 11,9% menor do que o do ano anterior. As exportações do município acompanharam o ritmo das importações e registraram queda de 5,8%, passando de US$ 33,4 milhões em 2016 para US$ 31,5 milhões no ano seguinte.

O PIB de Aquiraz, contabilizado pelo IBGE em 2015 chegou à marca de R$ 1,9 bilhão, sendo 67% desse total englobado pelo setor de serviços, visto que a cidade possui a segunda maior rede hoteleira do estado. A indústria abarca 25%, enquanto o setor primário cerca de 6%. A produção de castanha de caju, frutas e mel são os principais motores da economia local.

O Centro Internacional de Negócios realiza estudos setoriais que contribuem para a tomada de decisões do processo de exportação. Mais informações: cin-ce.org.br

Com informações da FIEC