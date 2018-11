Eunício anuncia liberação de R$ 38,8 milhões para saúde de 50 municípios cearenses

Municípios do interior do Ceará passam a contar com mais um reforço para reforçar o atendimento da saúde pública. É que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, cumprindo compromisso assumido com essas localidades, conseguiu assegurar junto ao governo federal a liberação de R$ 38,8 milhões para o custeio da saúde.

50 cidades cearenses serão beneficiadas com o repasse que irá auxiliar no atendimento à população local. “Nesse momento de dificuldade financeira, esses valores vão proporcionar algum alívio aos gestores desses municípios e o cidadão poderá ter mais acesso a um serviço público de qualidade”, comemorou Eunício.

O senador ainda afirmou que segue trabalhando junto aos ministérios para que outros projetos das cidades do Ceará sejam atendidos. “Até o último dia do nosso mandato estaremos reunindo todo tipo de esforço para que novos avanços possam chegar ao povo cearense”, disse.

Ele citou como exemplo, alguns compromissos que já estão sendo executados no estado como a conclusão das obras da transposição do Rio São Francisco, a recuperação das BRs que cortam o Ceará, construção de novas moradias populares e demais obras de infraestrutura hídrica.