Eunício anuncia R$ 30 milhões para manutenção da rede de saúde dos municípios cearenses

A melhoria dos serviços na saúde tem sido uma das principais preocupações do presidente do Senado, Eunício Oliveira. Nesta semana, ele garantiu mais R$ 30 milhões que serão destinados para o custeio das Unidades Básicas de Saúde nos municípios cearenses.

Este é um valor novo, assegurado através de crédito suplementar, para assegurar os serviços básicos da saúde à população.

A chegada desse investimento nos pequenos municípios faz realmente a diferença na assistência, no atendimento e na preservação da vida de muitos cearenses”, comemorou Eunício.

Ainda na quinta-feira (13), uma articulação de Eunício junto ao Ministério da Saúde resultou na liberação de R$ 7 milhões para ampliar o atendimento do SAMU em mais de 45 cidades do Ceará.

Ainda como uma das principais defesas do mandato, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, tem concentrado esforço para ampliar a segurança hídrica no Ceará. Para isso, ele anunciou, nesta sexta-feira (14), a garantia de mais R$ 20 milhões que vão possibilitar o andamento de obras de infraestrutura hídrica, como o Cinturão das Águas do Ceará (CAC).

O valor foi celebrado através de crédito suplementar, no Ministério da Integração, e será repassado diretamente ao governo do estado.

Estamos trabalhando até o último dia do ano para assegurar os investimentos necessários e assim obras estruturantes necessárias para desenvolvimento do nosso querido Ceará”, disse o senador.

Nesta sexta-feira (14), o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (MDB-CE), anunciou mais uma boa notícia para o setor agropecuário. Através de seu empenho junto ao governo e por meio de crédito suplementar, o senador conseguiu destinar R$ 20 milhões para impulsionar ainda mais essa atividade nos municípios cearenses.

O valor contemplará municípios com projetos de pavimentação, construção ou recuperação de estradas vicinais e matadouros, além de aquisição de máquinas agrícolas.

Por reconhecer a importância do incentivo a prática esportiva no Ceará, o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, viabilizou mais R$ 20 milhões a serem investidos na construção de novas areninhas nos municípios cearenses.

O total será direcionado para que o governo do estado possa contemplar 100 novos projetos em vários municípios do interior do Ceará.