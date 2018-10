Eunicio articula com Camilo e Ivo liberação de verbas para o Estado e Prefeitura de Sobral

O presiden te do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, o governador, Camilo Santana e o prefeito de Sobral, Ivo Gomes estiveram reunidos com o Ministro da Defesa, General Joaquim Silva e Luna, nesta quarta-feira (24).

No encontro, o ministro informou que o projeto de cessão do terreno da Base Aérea de Fortaleza para utilização no plano de concessão do aeroporto Pinto Martins já foi finalizado e já incluso no Plano de Alienação da Base. Mais uma etapa superada para conclusão do processo.

Essa é mais uma demanda importante do Estado, que conta com o apoio de Eunício, para atender projetos estruturantes e assim impulsionar o crescimento econômico do Ceará.