Eunício assina acordo de cooperação entre Senado e TCE

O Senado Federal e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará firmam, na tarde desta quinta-feira, 28, um acordo de cooperação com vistas a promover um intercâmbio de informações e experiências entre ambas as instituições.

Assinam o protocolo de intenções, em solenidade que ocorre às 15h na sede do TCE, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o presidente da corte de contas, Edilberto Pontes.

O acordo de cooperação entre Senado e TCE vai estabelecer ações e projetos de formação e aperfeiçoamento dos recursos humanos das duas Casas, bem como seu desenvolvimento institucional.

Atuarão diretamente no processo o Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), Escola de Governo do Senado responsável pelo programa Interlegis, e o Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública Ministro Plácido Castelo, órgão de formação do TCE.

Durante a solenidade, Eunício Oliveira receberá das mãos do conselheiro Edilberto Pontes uma placa honorífica em reconhecimento à parceria firmada com o TCE.

Com informação da A.I