Eunicio condena, em Convenção do SD, fake news para destruir a política

O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, candidato à reeleição na chapa com o Governador Camilo Santana e o ex-governador Cid Gomes, afirmou, ao participar, neste domingo, da Convenção Estadual, que as eleições de 2018 serão bem diferentes de pleitos passados. Isso, porque, segundo Eunício Oliveira, alguns querem destruir a política pelos ataques aos políticos com as fake News – notícias falsas e denuncismo. De acordo com Eunício, as fake news representam, ainda, uma tentativa de desestimular os eleitores a irem as urnas.

Eunício fez um relato sobre a sua trajetória política e, ao lado dos dirigentes do SD, falou sobre o apoio que sempre recebeu do deputado Federal Genecias Noronha. “Ele sempre me disse: onde você estiver, eu irei apoiá-lo”, disse Eunício, referindo, em tom de gratidão, ao gesto de Genecias Noronha.

Minutos antes da chegada do Presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, o deputado estadual Heitor Ferrer, abandonou a convenção do SD. Heitor destacou em seu discurso, a liberdade dentro do Solidariedade para fazer as suas opções na sucessão estadual.

A nossa aliança no Ceará, segundo Eunício Oliveira, será muito criticada, mas a coligação com o Governador Camilo Santana e o ex-governador Cid Gomes, que une 24 partidos, é a construção do melhor caminho para o desenvolvimento do Ceará. Eunício voltou a falar sobre o seu compromisso em votar no ex-presidente Lula – Lula não pode ser candidato porque é considerado inelegível pela Lei da Ficha Limpa. Eunício disse porém que cabe aos eleitores definirem ou jugarem nas urnas o ex presidente lula.

