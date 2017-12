Eunício garante construção do Lago de Fronteiras em Crateús

O senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), presidente do Congresso Nacional, e o governador do Ceará, Camilo Santana, entregaram à população de Crateús nesta sexta-feira o Residencial Casa Nova Vida Nova. São 180 casas beneficiando 700 famílias no município. Na ocasião, assegurou a liberação para as obras de construção da barragem Lago de Fronteiras e a luta para que a cidade seja contemplada com uma faculdade de medicina.

“É muito gratificante poder presenciar a realização de um sonho da população, que é a conquista da casa própria. Ver a alegria no rosto das pessoas, e ter certeza de que estamos exercendo a política com “P” maiúsculo, fazendo o bem sem olhar a quem”, declarou Eunício, emocionado com a calorosa recepção que a comitiva recebeu.

O presidente do Congresso aproveitou a ocasião para apresentar ao povo de Crateús a licença ambiental da Semace que liberou as obras de construção da barragem Lago de Fronteias, um sonho de décadas da população que se torna realidade pelo esforço do parlamentar. Foi Eunício, no exercício da presidência da República, que desengavetou o projeto, determinando sua imediata execução.

“Já havíamos renovado a licença do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). E hoje, ao lado do governador Camilo Santana, conseguimos a da Semace. Agora não tem mais desculpa. O Lago de Fronteiras tem todas as licenças, tem o dinheiro em caixa garantido e a licitação em vigência.

Eunício abordou ainda a questão da luta pela implantação de uma faculdade de medicina em Crateús. Segundo ele, o ministério da Educação liberou cinco novos cursos para o Ceará, e quatro já foram assegurados. “Por uma questão de justiça, Crateús tem todas as condições de receber uma faculdade de medicina, até por ser uma cidade polo que agrega mais nove municípios. Por questões meramente técnicas, ainda não foi. Contem com a minha luta para que mais esse sonho se torne realidade”, garantiu.

O governador Camilo Santana também falou da satisfação de entregar as 180 casas aos moradores antes do natal, de modo que as famílias já possam passar as festas de fim de ano nas novas residências. Ele enalteceu a qualidade das unidades habitacionais, bem como o fato de que não pagaram nada pelo benefício, uma vez que serão totalmente subsidiadas.

Camilo aproveitou a solenidade para anunciar a construção de uma unidade do Instituto Médico Legal em Crateús e a licitação para obras na Ladeira da Serra de Tucuns, além de comemora a liberação do Lago de Fronteiras. “Temos tido muitas dificuldades por conta da seca, que atinge o Ceará há seis anos. O Lago de Fronteiras é uma luta antiga que agora se torna uma realidade”, celebrou.

O prefeito de Crateús, Marcelo Machado, disse que estava muito feliz com a parceria firmada entre prefeitura, Governo do Estado e o Legislativo, na pessoa de Eunício Oliveira, mas reconheceu que ainda há muito o que ser conquistado. “Nós temos que ajudar muito Crateús, pois o município não possui arrecadação própria. Precisamos unir forças para que possa ser a cidade polo que merece, no desenvolvimento, no crescimento e geração de empregos e renda”, conclamou.

Já Rodolfo Augusto, Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, destacou que o residencial Nova Vida Nova é o primeiro empreendimento do Minha Casa Minha Vida em Crateús. “Os imóveis são totalmente subsidiados, e as famílias precisam cuidar. Só esta semana, são 22 mil famílias contempladas no programa, que já conta com 5 milhões de casas contratadas, e o apoio do Governo do Estado tem sido fundamental”, ressaltou.

Também prestigiaram a solenidade o deputado federal Odorico Monteiro, os deputados estaduais Walter Cavalcante, Carlos Felipe e Jeová Mota, o Secretário das Cidades do Estado, Jesualdo Farias, além de prefeitos e vereadores de várias cidades da região e da população em geral.