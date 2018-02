Eunício destaca luta dos prefeitos para fortalecer municípios do Ceará

O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, tem, nesta sexta-feira, 2, a partir das 16 horas, no auditório do BNB, no Bairro Passaré, em Fortaleza, encontro marcado com os prefeitos para discuti ações de fortalecimento dos municípios. Dos 184 prefeitos, 170, segundo o assessor especial da Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece), confirmaram, até o final da manhã desta sexta-feira, participação na reunião.

Um dos principais pontos do encontro é a votação da Medida Provisória do Governo Federal que disciplina a transferência de R$ 2 bilhões para os 5.570 municípios brasileiros. As 184 prefeituras do Ceará ficarão com R$ 200 milhões. Os prefeitos querem ouvir o compromisso do senador Eunício Oliveira em trabalhar para a MP ser aprovada ainda neste mês e o auxílio financeiro chegar aos cofres das Prefeituras até meados do mês de março.

A pauta da reunião articulada pela Aprece tem, ainda, a discussão sobre o Seguro Safra, royalties do Petróleo e aumento do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Segundo a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), organizadora da reunião, 170 prefeitas e prefeitos já confirmaram presença no encontro, o que demonstra a importância do momento para o encaminhamento das demandas municipalistas.