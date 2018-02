Eunício discute com Prefeitura aprovação de recursos para revitalização da Beira Mar e Polo Gastronômico da Varjota

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE) garantiu nesta quarta-feira (07), durante reunião com o prefeito da cidade de Fortaleza, Roberto Cláudio, empenho para aprovação da mensagem que autoriza financiamento de R$ 83 milhões para a capital cearense.

O recurso, do Banco Latino-Americano de Desenvolvimento (CAF), será destinado a obra de revitalização e reurbanização da Beira Mar e de um conjunto de outros pequenos investimentos de infraestrutura turística como o Polo Gastronômico da Varjota. O crédito precisa ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) e pelo Plenário da Casa para que seja autorizado.

De acordo com Roberto Cláudio, Eunício reforçou apoio para aprovação. “Esse financiamento está na Casa e o presidente já garantiu apoio para aprovação rápida na CAE e também no Plenário para permitir que ainda no primeiro semestre deste ano a gente possa executar já as obras de intervenções nessas áreas da cidade que são muito esperadas”, disse.

Eunício e o prefeito ainda conversaram sobre projetos para melhoria da mobilidade urbana na capital e que precisam de aprovação técnica por parte do ministério das Cidades para que sejam executadas. Além disso tratamos também de uma questão junto ao ministério das Cidades, de projetos de mobilidade urbana que já tem o recurso assegurado pela prefeitura mas precisam de uma aprovação técnica para aprovar a licitação do projeto. O presidente ficou de já conversar e pedir apoio ao ministério das Cidades”, concluiu o prefeito.

Com informações Assessoria de Comunicação