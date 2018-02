Eunício diz que segurança pública será pauta prioritária no Congresso

Em discurso na sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2018, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, defendeu nesta segunda-feira (5) a criação de um sistema federal unificado de segurança pública, como forma de aprimorar a troca de informações entre agentes e órgãos públicos, o desenvolvimento de instrumentos de fiscalização, investigação e repressão mais modernos.

Na qualidade de presidente do Congresso, Eunício fez um balanço das matérias aprovadas pelo Legislativo em 2017, como as reformas trabalhista e política; a instituição do regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal; e a aprovação do saque das contas inativas do FGTS. Entre os desafios para 2018, o presidente do Senado citou a adequação da Previdência Social “à nova realidade dos brasileiros, mas sem prejudicar aqueles que têm menos condições, o agricultor, a pessoa com necessidades especiais, a pessoa que recebe um salário mínimo”.

-São os privilégios que desequilibram o sistema previdenciário, e a extinção deles tem de ser o coração e o norte de qualquer mudança nas regras da Previdência Social – afirmou.

EUNICIO -SEGURANCA