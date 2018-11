Eunício e Camilo assinam início da obra da Linha Leste do Metrofor

Uma obra que vai impulsionar a mobilidade urbana de Fortaleza. A Linha Leste do Metrô de Fortaleza começa a se tornar realidade, com a assinatura da ordem de serviço realizada manhã desta quarta-feira. O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, participou da solenidade, ao lado do governador Camilo Santana e do ministro das Cidades, Alexandre Baldy.

O trecho vai ligar a estação Chico da Silva, no Centro, à estação Papicu. Após forte articulação de Eunício, foram disponibilizados para execução dos trabalhos R$ 1 bilhão em financiamento pelo BNDES, R$ 674 milhões do Governo Federal via Ministério das Cidades e R$ 186 milhões do Tesouro Estadual. A expectativa é de que a obra seja concluída em 4 anos.

“Tenho muita honra em dizer que, juntamente com o governador Camilo, que fez o dever de casa, e a atenção do ministro Baldy, essa obra tem parte do trabalho do senador Eunício”, destacou o presidente do Congresso. Eunício disse ainda que está garantindo no Orçamento da União os recursos necessários a esse e outros projetos importantes para o Ceará.

Camilo ressaltou que a Linha Leste do Metrofor será integrada às Linhas Sul e Oeste, além do VLT Parangaba-Mucuripe e do Terminal de ônibus do Papicu, que fica ao lado da estação. O trecho, que contempla a Fase 1 da Linha Leste, terá 7,3 km de extensão, com uma estação de superfície (Tirol-Moura Brasil) e outras quatro subterrâneas (Chico da Silva, Colégio Militar, Nunes Valente e Papicu), com tempo de viagem de 15 minutos. Ele agradeceu o empenho de Eunício para liberação dos recursos.

Alexandre Baldy também ressaltou a atuação de Eunício na garantia de recursos para investimentos, trabalho este que contemplou todos os ministérios. Segundo ele, a Linha Leste do Metrofor, que terá capacidade para transportar até 150 mil passageiros por dia, será uma referência em transporte público para todo o país.

Com informações Ascom Eunicio