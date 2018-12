Eunício e Camilo conseguem mais de R$ 7 milhões para ampliar serviços do SAMU no CE

O atendimento na saúde do Ceará ganha mais um reforço financeiro. É que nesta quinta-feira (13), após atender solicitação do presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, e do governador, Camilo Santana, o Ministro da Saúde, Gilberto Occhi assinou o repasse de mais de R$ 7 milhões para proporcionar melhorias no setor. A assinatura aconteceu na sala de audiências da presidência do Senado.

A maior parte do recurso será destinada a ampliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em vários municípios cearenses, como o reforço na Central de Regulamentação das Urgências Estadual do Ceará, localizada no Eusébio, além da habilitação das cidades para receber incentivo financeiro de custeio tanto referente à Unidade Móvel Aérea (Juazeiro do Norte), como referente ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde.

O valor atenderá às demandas apresentadas pelo Estado com finalidade do custeio de ações e serviços de média e alta complexidade para atenção à saúde da população.

Hoje damos mais um passo importante na questão do atendimento da saúde”, comemorou Eunício.

Na oportunidade, Camilo agradeceu e reconheceu a atuação de Eunício para atender aos projetos do Ceará.

Agradeço ao Eunicio pela dedicação, pelo esforço, pela articulação que ele tem feito aqui em Brasília para garantir os recursos necessários para atender o nosso estado. Seja na área da saúde, seja na questão hídrica, seja no esporte, na área da infra estrutura, enfim, esse é um trabalho que o senador tem feito com muita determinação pelo nosso estado”, disse.