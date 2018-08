Eunício elogia Lula e, assim, tenta atrair eleitores e militantes do PT no Ceará

O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (MDB), não poupou elogios ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o defendeu como o melhor nome para comandar o País. Eunício disse apoiar a candidatura de Lula e o elogiou como grande líder político do Brasil, mesmo sabendo que o ex-presidente não poderá ser candidato nas eleições deste ano. Condenado por lavagem de dinheiro, Lula está preso e, por essa razão, é considerado inelegível com base na Lei da Ficha Limpa.

Os elogios e a defesa insistente da candidatura de Lula, feita com maestria pelo emedebista, cumprem um papel com duas vertentes: uma, navegar nos bons índices de popularidade desfrutados pelo ex-presidente Lula no Ceará e, na segunda vertente, atrair a simpatia da militância do PT. Claro, o carinho dedicado ao líder petista não deixa de gerar antipatia da corrente que defende a candidatura de Ciro Gomes.

Com olhos voltados às urnas no dia 7 de outubro, Eunício enfrentou, nos últimos dias, um bombardeio de críticas da Presidente Nacional do PT, Gleisi Hoffman, que bateu duro na decisão do Encontro Estadual em excluir a sigla da disputa ao Senado. O PT rejeitou à reeleição do senador José Pimentel, barrou qualquer tentativa de outro nome para a disputa e abriu, em uma articulação do governador Camilo Santana, o caminho para fortalecimento da aliança com Eunício Oliveira.

Eunício sabe que Lula não é candidato, mas tem ciência, ao mesmo tempo, que diminuir atritos com o PT é essencial para viabilizar a sua caminhada pela reeleição. O emedebista deu demonstrações de confiança no Governador Camilo Santana que trabalhou forte, com resultados concretos, para o PT não atravessar na sua frente com um candidato ao Senado. E, assim, foi feito. Eunício, durante a Convenção Estadual do MDB, deixou o recado claro: vai trabalhar para ampliar o apoio à sua candidatura à reeleição.