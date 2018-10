Eunicio, em nota, reafirma apoio à Haddad e defende valorização da democracia

O senador Eunício Oliveira, presidente do Congresso Nacional, emitiu nota neste sábado (27) reafirmando seu apoio ao candidato à presidência da República, Fernando Haddad e exaltou o momento cívico do voto. Segundo ele, o Brasil tem um encontro marcado com a cidadania neste domingo, dia 28. Eunício fez um apelo aos eleitores que votem e depositem a esperança em dias melhores para as famílias e para o país.

Pontuou que a democracia é o sistema político mais legítimo, e é preciso valorizá-la. E finalizou a breve nota declarando seu voto: “por todas as conquistas sociais alcançadas nos últimos anos, especialmente em benefício das camadas mais vulneráveis da sociedade, o meu voto é em Haddad”.