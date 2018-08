Eunício faz balanço positivo do primeiro esforço concentrado

Os senadores votaram em dois dias o que talvez não conseguiram votar em um mês. Foram mais de 20 matérias importantes, avaliou o presidente do Senado, Eunício Oliveira, em coletiva na manhã desta quinta-feira (9).

Eunício destacou a aprovação do projeto de lei (PLC) 112/2014 para assegurar o atendimento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social sem a necessidade de comprovação de residência. Ele citou ainda a aprovação do projeto (PLS) 186/2018, que proíbe as companhias aéreas de cobrarem valor adicional para marcação de assentos em voos operados no Brasil.

— Aprovamos matérias importantes do ponto de vista de segurança pública, turismo, acordos bilaterais, aprovamos três matérias de interesse do Ministério Público, no combate à criminalidade externa, foram 20 e tantas matérias em dois dias — declarou.

Próximo esforço concentrado

Em relação à segunda semana de trabalhos concentrados no Congresso, marcada para a última semana de agosto, Eunício afirmou que não tem dúvida de que os parlamentares votarão muitas matérias para compensar os dias em que estarão nas ruas conversando com os eleitores. Ele disse que a lista de propostas a serem analisadas será elaborada com as lideranças e demais senadores.

— Vamos fazer pauta densa e intensa para o próximo esforço concentrado. Não sei quais projetos iremos pautar. No meu estilo de buscar harmonia, dividir o poder e não ser o dono do poder, vou conversar com os líderes. Acho inclusive que esses esforços concentrados democratizam mais ainda, porque partem dos líderes e dos senadores que não são líderes os pedidos para que matérias entrem na pauta — explicou.

Agencia Senado