Eunício fortalece parceria com Camilo participando de eventos oficiais do Governo

O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (MDB-CE), prestigiou na manhã deste sábado (24), ao lado do governador Camilo Santana, o lançamento de duas grandes ações de segurança pública no município de Beberibe. A instalação do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) e a implantação do sistema de videomonitoramento integrado que vai reforçar a segurança na cidade e região.

Segunda cidade do interior do Ceará a receber o sistema de videomonitoramento, depois de Aracati, Beberibe contará com 16 câmeras espalhadas por pontos estratégicos da cidade, com capacidade de girar 360° e aproximar a imagem de modo a proceder a identificação de pessoas e de placas de veículos.

Já o BPRaio contará com 37 policiais divididos em seis equipes e comandados por um oficial da Polícia Militar. O grupo será equipado com 16 motos e uma viatura 4×4 para auxiliar no policiamento ostensivo. Durante a solenidade, os policiais foram apresentados à sociedade e, sob o comando do Tenente Maximiliano, fez apresentações de seu potencial de ação.

“Quero cumprimentar o governador Camilo pelas posições que tem tomado, não apenas na infraestrutura ou na educação pública que se apresenta como a melhor do país, mas fundamentalmente com aquilo que aflige não só a população do Ceará, mas sim o Brasil todo, que é a segurança pública”, declarou Eunício.

O parlamentar reforçou que o tema é prioridade no Congresso Nacional, ao lado da retomada do crescimento econômico . “Nossa pauta é a da microeconomia, da geração de emprego e renda. A nossa pauta é a segurança pública, que aflige a população brasileira. E a nossa sugestão é que haja uma integração entre as inteligências das polícias de todo o país, inclusive a Polícia Federal, pois é ela que tem a competência constitucional de combater o tráfico de drogas e o tráfico de armas”, sustentou.

Para o governador Camilo Santana, a população brasileira está pagando um preço muito caro por seus governos centrais por não terem elaborado ao longo do tempo um plano nacional de segurança pública. “As organizações criminosas começaram no Rio de Janeiro e São Paulo e se espalharam pelo país disputando um negócio ilegal, que é o tráfico de drogas, o grande mal da violência no Brasil. Nosso país não produz drogas nem armas pesadas, mas toda semana nós apreendemos. A responsabilidade para com as fronteiras é do Governo Federal”, destacou.

Camilo ainda agradeceu o apoio que tem recebido do senador Eunício Oliveira, e elogiou a iniciativa do presidente do Congresso colocar a segurança pública como prioridade na pauta do Legislativo. Ele citou como exemplo a aprovação do projeto de autoria de Eunício que determina a instalação de bloqueadores de celular nas penitenciárias. “Se Deus quiser, e com a força do senador Eunício, vamos instalar no Ceará o Centro Regional de Inteligência a ser criado pelo Governo Federal”, concluiu.

O prefeito de Beberibe, Padre Pedro, agradeceu a Eunício e Camilo pela iniciativa de dar atenção especial à área de segurança pública, provendo Beberibe de duas ações relevantes no combate à violência. Ele aproveitou a ocasião para pedir apoio a outros projetos do município, como a recuperação de estradas, fomento ao esporte e modernização de centros de artesanato.

Após a solenidade, as autoridades presentes visitaram a Escola de Ensino Médio Ana Facó, onde receberam reivindicações por melhorias de diretores e alunos. Em seguida, inauguraram o prédio onde funcionará a sede operacional do BPRaio e do Sistema de Videomonitoramento.

Também prestigiaram a solenidade o presidente do MDB no Ceará, Gaudêncio Lucena, prefeitos de outras cidades da região, deputados estaduais, deputados federais, concursados da área de segurança pública, representantes de entidades sociais e população em geral.

Com informações da Ascom