Eunício garante, através de emenda, R$ 4 milhões para Baturité

O presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira (MDB-CE), confirmou durante encontro com o prefeito de Baturité, Assis Arruda, a destinação de R$ 4 milhões para importantes obras no município. A reunião ocorreu em Brasília, na última quarta-feira (06).

Os recursos são provenientes de emenda parlamentar e serão investidos em pavimentação (R$ 2 milhões) e na construção do matadouro público (R$ 2 milhões). Essa última, uma antiga demanda da população local.

“A população vai ficar muito feliz com essas duas notícias. O matadouro é uma solicitação de toda a região do Maciço de Baturité. É realmente uma grande obra para a região”, disse o prefeito na ocasião.

Essa iniciativa do senador se soma aos demais investimentos que estão sendo liberados para os demais municípios cearenses. De acordo com o próprio presidente do Congresso Nacional, o objetivo é direcionar a todas as 184 cidades cearenses investimentos federais articulados pelo mandato do senador.

No último final de semana, Eunício esteve nas cidades de Maracanáu, Missão Velha e Icó e anunciando a liberação de recursos para atender projetos de interesse dessas localidades.

