Eunício inaugura Centro de Formação Olímpica e celebra parceria com Camilo

O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (MDB), participou, neste domingo, 1, da solenidade de inauguração do Centro de Formação Olímpica (CFO) do Ceará, no Bairro Passaré, em Fortaleza. Ao lado do Governador Camilo Santana (PT), Eunício definiu o CFO como uma importante conquista para as atividades esportivas da Capital e do Interior e para a formação de atletas que sonham com olimpíadas. Uma exibição entre o Basquete Cearense e um time formado por atletas que disputam o Novo Basquete Brasil foi uma das apresentações que marcaram a abertura.

Equipado para atuar em 26 modalidades esportivas, o CFO, que teve a construção iniciada no segundo mandato do Governo Cid Gomes, beneficiará especialmente a população mais jovem, que vai poder praticar o esporte como meio de inclusão. O CFO será gerido pelo Instituto Dragão do Mar e receberá recursos, para a sua manutenção, da Caixa Econômica Federal (CEF). Após seis meses de negociações, a CEF, por meio de uma articulação do senador Eunício Oliveira, fechou a parceria com o Governo do Estado.

“Esse é melhor centro de formação olímpica do país, uma referência. Estou muito feliz de estar aqui hoje, participando desse evento e ter conseguido os recursos para que ele possa funcionar plenamente em parceria com o governo do Estado”, declarou Eunício.

Questionado sobre a afinidade administrativa com o governo do Estado, o presidente do Congresso celebrou os resultados que estão sendo alcançados. “Que essa parceria seja ad aeternum para que possamos melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Esse equipamento vai incentivar os jovens a praticar esportes, e isso é essencial para gerar oportunidades para eles”, reforçou.

