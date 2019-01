Eunício Oliveira defende candidatura única do MDB para a presidência do Senado

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, defendeu candidatura única do MDB para o seu sucessor na próxima legislatura. A bancada do partido se reuniu nesta terça-feira (29) para definir os nomes dos candidatos à presidência da Casa e à liderança da sigla pelos próximos dois anos.

Eu advogo candidatura única, eu nasci no MDB, tenho uma história de vida toda dedicada ao partido, o meu pai foi político lá na década de 60 pelo MDB. Eu fiz um apelo final pela unidade e disse isso lá dentro no sentido de que a gente faça a unidade da bancada. Quem vai ser o escolhido? Cabe à bancada que vai votar aqui no Plenário escolher o nome para ser o candidato a presidente do Senado pelo MDB, disse.

Com 13 senadores, o MDB segue sendo o maior partido do Senado e o que, tradicionalmente, ocupa a presidência. Renan Calheiros (AL), que já foi quatro vezes presidente do Senado, concorre com outros nomes dentro do partido, como o da senadora Simone Tebet (MS), atual líder da sigla, que já confirmou a candidatura.

Para Eunício, a disputa interna é uma marca do partido, mas que sempre chega a um acordo nas decisões mais importantes.

— Eu nasci dentro de um partido que sempre divergiu para convergir no final, então é natural que cada um tenha o seu próprio interesse, que cada um tenha a sua própria região, que cada um defenda o seu espaço político — defendeu.

Questionado sobre a sua posição sobre voto aberto ou fechado nas eleições do Senado, Eunício afirmou que é cumpridor das regras.

— Eu vou continuar defendendo a Constituição e defendendo o regimento da Casa, o que está escrito, não é interpretação — ressaltou.

Agência Senado