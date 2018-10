Eunicio Oliveira diz que “nação é uma obra coletiva, que não pode prescindir de um governo com legitimidade”

O presidente do Senado, senador Eunicio Oliveira (MDB), escreveu para o Jornal O Estado de São Paulo, sobre o respeito á democracia. Ele disse que o proximo presidente deve reconhecer a fragilidade do país.

Ele também defendeu que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário devem compreender que o povo brasileiro se beneficiei de principal de qualquer processo eleitoral.

Veja a integra do contúdo escrito por Eunicio ao Jornão Estadão:

Respeito à democracia e paz de espírito são dois sentimentos e duas posturas inescapáveis ao próximo presidente do Brasil, uma República que vem se mostrando ferida, insegura e carente de esperança nos últimos anos. De nada adiantará ao eleito neste domingo os milhões de votos recebidos se não reconhecer que a sociedade brasileira está perigosamente polarizada desde as eleições de 2014 – um pleito com características muito parecidas às atuais. É preciso superar essa polarização e restaurar a coesão social.

Sabemos, o radicalismo é a mãe e o pai da ignorância. Esta entendida na acepção deliberada de, simplesmente, desconhecermos o direito ao contraditório, motor e combustível para a evolução do pensamento. Impedir, sob qualquer desculpa ou pretexto, a liberdade de expressão, de manifestação ou de organização restringe o aprendizado, a ciência, a cultura e, claro, a convivência pessoal e familiar.

O Brasil vive o mais longo período de estabilidade política da história. Devemos à sabedoria do povo brasileiro a conquista desse patrimônio. Muito mais do que um rito cívico, o voto livre e democrático representa a confirmação de princípios e de valores de uma nação.

Cabe aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, primeiro, compreender que o povo brasileiro deve ser o principal beneficiário de qualquer processo eleitoral. E, segundo, traduzir, por meio de suas atribuições, o que os eleitores expressaram como seus anseios. Isso sem nunca ignorar a existência de derrotados. Nas democracias e com a evolução dos meios de comunicação, não há vitórias absolutas.

Chegamos ao momento atual com imensos obstáculos conjunturais e estruturais, que serão superados quanto mais consensos houver em torno de agendas que melhorem as condições de vida no centro e na periferia das grandes cidades e dos médios e pequenos municípios.

O presidente da República, seja quem for o eleito hoje, deve se despojar das revanches ideológicas e convocar entidades representativas da indústria, do comércio, da área de serviços, do agronegócio, da agricultura familiar, do cooperativismo, dos micro e pequenos negócios, dos movimentos sociais – e mesmo os adversários – em um grande gesto à sociedade pelo diálogo e pelo entendimento entre todos.

É necessário desarmar os espíritos e debater francamente com a sociedade propostas majoritárias, factíveis, de curto, médio e longo prazo, que reorganizem o Estado brasileiro e o pacto federativo. Por sua diversidade, pluralidade e representatividade, o Congresso Nacional é o fórum, por excelência, desses debates.

Uma nação é uma obra coletiva. Um processo como esse não pode prescindir de um governo equipado com legitimidade, recursos e projetos indutores do desenvolvimento. Tudo isso coroado por compromissos inarredáveis com os princípios da lisura, da transparência, da cidadania e da política como instrumento para a construção de soluções coletivas.

Há 30 anos, e desde quando o Brasil escreveu os ventos da liberdade como cláusula pétrea de nossa Constituição Cidadã, temos uma Nação vigilante e consciente de que nada aquém de uma democracia radicalmente baseada no Estado de Direito será sempre o melhor caminho.

Com informações Estadão