Eunício Oliveira e João Doria conversam sobre desenvolvimento do país

O presidente do Senado Eunício Oliveira recebeu nesta quarta-feira (7) o prefeito de São Paulo, João Doria. O prefeito estava acompanhado do líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Baleia Rossi (SP), de deputados federais do PSDB e de outros representantes da prefeitura da cidade.

Doria comunicou ao presidente do Senado a decisão dos tucanos de fechar questão a favor da reforma da Previdência. Também manifestou apoio às políticas que vem sendo debatidas no Congresso de incentivo à geração de emprego e renda.

Segurança

Eunício Oliveira lembrou que, além de votar uma pauta de medidas microeconômicas que eliminem obstáculos ao desenvolvimento nacional, o Senado está empenhado em aprovar uma reforma da segurança pública que proporcione, entre outras medidas, a criação de um sistema unificado em prol da segurança dos cidadãos nos três níveis de governo: federal, estadual e municipal.

O presidente do Senado e o prefeito de São Paulo também conversaram sobre a importância de que as eleições deste ano resultem em representantes que tragam equilíbrio para o Brasil, garantam a governabilidade e permitam a retomada do crescimento.