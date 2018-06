Eunício pelo Ceará: assinada ordem de serviço de R$ 17,8 milhões para adutora de Boa Viagem

O sonho da população de Boa Viagem em ter regularizado o fornecimento de água no município está se tornando uma realidade. Na tarde desta quinta-feira (14), o presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (MDB-CE), esteve na cidade, onde participou da assinatura da ordem de serviço para construção da adutora que vai trazer a água do açude Umari, em Madalena. A obra está orçada em R$ 17,8 milhões.

Eunício confessou que não é tarefa fácil garantir recursos para mudar a realidade do povo pobre do Nordeste. Ele citou como exemplos as verbas para a conclusão das obras da Transposição do rio São Francisco. Segundo ele, assim também foi para assegurar os recursos necessárias para a construção da adutora de Boa Viagem.

“Os valores já estão disponíveis no Ministério da Integração, no Dnocs, e os trabalhos já podem começar na próxima semana. Essa obra redentora vai garantir água, saúde e dignidade à população de Boa Viagem. E, até o fim de junho, todos os 184 municípios receberão pelo menos uma ação pelas mãos deste senador”, reforçou Eunício.

A prefeita de Boa Viagem, Aline Vieira, destacou a força do sertanejo e a luta pela água no município. “A adutora Umari/Boa Viagem vai garantir o líquido vital para mil pessoas. Fizemos muitas manifestações públicas e nossa voz foi ouvida. Em nome do povo de Boa Viagem, agradeço a todos os que contribuíram para escrever a história de Boa Viagem”, declarou ela, ao citar o empenho de Eunício para assegurar os recursos.

Prestigiaram a solenidade, realizada na Câmara Municipal de Boa Viagem, deputados federais Domingos Neto e Gorete Pereira, o deputado estadual Danniel Oliveira, os prefeitos de Pedra Branca, Antônio Góis, e de Piquet Carneiro, Bismarck Bezerra, o chefe de gabinete do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs), Rogério Pinheiro, vereadores, secretários e população em geral.

Com Ascom