Eunício recebe homenagem de juristas eleitorais

O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (MDB-CE), foi agraciado com a Medalha de Alta Distinção Ministro Celio Silva, concedida pelo Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral Brasileira (COPEJE).

A entrega foi realizada na noite dessa sexta-feira (23), durante solenidade de encerramento do V Encontro Nacional dos Juristas dos Tribunais Eleitorais. Eunício recebeu a medalha e uma placa das mãos do vice-presidente do COPEJE, o juiz do TRE de São Paulo André Lemos Jorge. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Napoleão Nunes Maia, também agraciado com a Medalha de Alta Distinção Ministro Celio Silva. O encontro ocorreu no hotel Suites, em Aquiraz.

Eunício enalteceu a alegria de receber tão honrosa homenagem, que evidência o reconhecimento por seu trabalho em defesa do Estado Democrático de Direito. “O nosso compromisso é com a democracia, com o pleno desenvolvimento do nosso Brasil e com o fortalecimento dos estados e municípios”, agradeceu.

“Eunício é exemplo de um brasileiro que lutou e alcançou seus objetivos. Foi responsável pelo grande projeto de inclusão digital do Brasil e pela lei que permitiu a renegociação das dívidas dos agricultores”, destacou o juiz André Lemos Jorge.

A honraria, que é a mais alta comenda do COPEJE, é concedida a autoridades que contribuíram para o crescimento da Justiça Eleitoral no Brasil. Ela homenageia o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Célio Silva, considerado um dos juristas mais renomados e estudiosos da área no país.

Prestigiaram o encontro o presidente do COPEJE, Telson Ferreira, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Nailde Pinheiro, Kamille Castro, vice-presidente do COPEJE Nordeste, o desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará, Raimundo Nonato, o membro do Conselho Nacional de Justiça, Valdetário Monteiro, presidente do TRE do Amazonas, João de Jesus Abdala, o ex-membro do TSE Henrique Neves, entre outras autoridades de 26 estados e do Distrito Federal.