Eunício recebe homenagem pela luta em defesa dos municípios

O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (MDB-CE), foi agraciado como Troféu Raimundo Ferreira. A entrega ocorreu na noite dessa segunda-feira, 2, durante a solenidade de outorga do Prêmio Destaque político 2017/2018, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo parlamentar na defesa da causa municipalista.

Na presidência do Congresso Nacional, Eunício conduziu o legislativo a aprovar matérias e derrubar vetos que beneficiaram diretamente todos as cidades do país, como a garantia de redistribuição do Imposto Sobre Serviços, simplificação da prestação de contas para municípios de pequeno porte, aumento do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, criação de regime especial para pagamento de precatórios, entre outros.

Ao agradecer pela honraria, Eunício ressaltou o trabalho que vem desempenhando para que todas as 184 cidades do Ceará recebam recursos e obras federais, além do governo do Estado. “Essa parceria administrativa é para que a gente possa atender aos interesses da população, melhorar a qualidade de vida das pessoas mais simples e desenvolver o nosso Ceará”, destacou.

O segundo o presidente do Congresso, serão liberados aproximadamente R$ 1,8 bilhão ainda nesta semana, entre recursos da União e empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para que o Governo do Estado possa aplicar em políticas públicas.

“Não se se algum senador da República já teve a oportunidade de dizer que, em 20 meses como presidente do congresso Nacional, atendeu a todos os municípios do seu estado com liberação de recursos ou ação como estamos fazendo agora. Isso para que a política não seja feita pela simples disputa ou dos interesses pessoais, mas da forma verdadeira e da decência”, concluiu.

Confira mais fotos da solenidade:

Com informações da Assessoria de Imprensa