Eunício recebe ministro das Cidades e representantes do setor da construção civil

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), recebeu nesta quarta-feira (21) o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, e representantes da construção civil. Na pauta do encontro, projetos considerados prioritários pelo Executivo para estimular o setor.

– Temos um conjunto de projetos e medidas legislativas que são prioridades por parte do Executivo e do setor da construção civil de um modo geral. Nós pedimos ao presidente Eunício para que haja uma contribuição do Legislativo – disse o ministro das Cidades.

Baldy enfatizou que é necessário que os dois poderes trabalhem juntos para estimular a economia.

– Pedimos para o presidente Eunício nos auxiliar nas pautas que temos no Senado Federal para que Executivo e Legislativo possam atuar em conjunto e consigam promover, cada vez mais, a aceleração da construção civil e com isso a geração de emprego e renda – disse.

Além do presidente do Senado e do ministro das Cidades, participaram do encontro José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic); Elson Povos, vice-presidente; e Luis Henrique Cidade, coordenador de Relações Institucionais da instituição.