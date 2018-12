Eunício recebe Ordem do Mérito da Segurança Pública

Nesta quarta-feira (12), o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), recebeu a medalha da Ordem do Mérito da Segurança Pública, das mãos do presidente da República, Michel Temer, que também foi agraciado em cerimônia no Palácio da Justiça. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, ainda concedeu a homenagem ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Tofolli, e à procuradora-geral da República, Raquel Dodge, entre outras autoridades.

A Ordem do Mérito da Segurança Pública foi criada em 04 de setembro de 2018, pelo Decreto 9490, para premiar civis ou militares, brasileiros ou estrangeiros, que prestaram relevantes serviços ao Ministério da Segurança Pública (MSP).

No Congresso, Eunício teve papel fundamental e liderou aprovações de projetos importantes como a criação do Sistema Único de Segurança Pública, a instalação do primeiro Centro Integrado de Inteligência na região Nordeste, e a aprovação de um fundo para financiar as ações de segurança pública.

Com Agência Senado