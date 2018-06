Eunício se reúne com presidente do Senado argentino*

Durante encontro com o presidente do Senado da Argentina, Federico Pinedo (PRO-Capital), em Buenos Aires, nesta segunda-feira (18), o presidente do Senado brasileiro, Eunício Oliveira (MDB-CE), defendeu maior interação entre deputados e senadores dos dois países.

Os presidentes concordaram com a criação de uma comissão binacional e bicameral que mantenha reuniões regulares a fim de permitir maior atenção a temas importantes da agenda bilateral, como os acordos externos do Mercosul.

“Esperamos firmar logo acordo comercial com a União Europeia, estamos dando passos importantes com Canadá e Coreia do Sul, entre outros. Uma vez assinados, será essencial mantermos interlocução sobre a tramitação desses acordos nos nossos Congressos”, afirmou.

Eunício ainda informou que conversou com o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), senador Fernando Collor (PTC-AL), para o colegiado votar, nesta semana, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 70/2018, que aprova o Protocolo de Emenda ao Acordo entre Brasil e Argentina destinado a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda. O Protocolo foi assinado em Mendonza, em julho de 2017, e moderniza Acordo fechado em 1980.

Com Ascom