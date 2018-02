Eunício terá, em março, encontro com Lula para discutir aliança com Camilo Santana

Uma reportagem do Jornal O Estado de S. Paulo revela que o presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (MDB), e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirão, no início do mês de março, para discutir a aliança com o PT no Ceará. Segundo a reportagem, ‘’após o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) confirmar a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aliados do petista no Nordeste ameaçam rever acordos locais com o partido’’.

O texto da reportagem destaca que líderes do MDB já avaliam romper alianças ou recuar em acertos prévios com o PT caso a sigla tenha outro candidato a presidente. O Nordeste é o principal reduto eleitoral do ex-presidente. Em agosto do ano passado, Lula percorreu a região em uma caravana na qual começou a costurar alianças para as eleições deste ano.

Segundo, ainda, a reportagem, ‘’para evitar uma debandada, o ex-presidente procurou caciques para convencê-los a manter acordos com o PT nos Estados mesmo se ele não puder ser candidato. Isso porque os aliados de Lula garantem apoio ao petista, mas não ao restante do PT’’.

Um dos caciques do MDB que Lula já procurou, conforme a reportagem, foi o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Eles marcaram um encontro para o início de março. Candidato à reeleição, o emedebista negocia aliança com o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), que também tentará se reeleger, e já declarou publicamente que seu candidato à Presidência seria Lula. Segundo interlocutores, caso o petista não seja o candidato, Eunício pode migrar para outro palanque presidencial.

Eunício e Camilo construíram, no início do ano passado, uma parceria administrativa que abriu as portas do Governo Federal para liberação de recursos para o Governo Estadual. Camilo e Eunício participaram de reuniões em Brasília com Ministros e com o presidente Michel Temer e cumpriram agenda de lançamento de obras no Ceará, como a pedra fundamental para construção do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte.

O último encontro que uniu Eunício e Camilo aconteceu em Brasília logo após a chacina do Bairro Cajazeiras, no dia 27 de janeiro, em Fortaleza, quando 14 pessoas foram assassinadas. Eunício conseguiu uma audiência com o presidente Michel Temer para o Governador Camilo Santana apresentar uma agenda com pedidos de ações da União no combate ao crime organizado no Ceará. A parceria administrativa pode se transformar em aliança para as eleições de 2018, embora, até o momento, os irmãos Cid e Ciro Gomes não tenham dado aval ao acordo.

