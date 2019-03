O município do Eusébio, se destaca entre as 184 cidades do Ceará pelos altos gastos com gerenciamento de Unidade de saúde. O exemplo do que para especialista em saúde significa excesso, é o custo para os cofres do Eusébio no gerenciamento da Upa.

O prefeito Acilon Gonçalves, não conseguiu encontrar gente com competência para gerenciar a Upa e a entregou ao Instituto de Técnica e Gestão Moderna (ITGM).

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Carlos Silva, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!