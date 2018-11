Eusébio: Tarcísio Mota se fortalece como  conselheiro de Acilon

Sem a prefeitura de Quixadá que voltou ao controle de Ilário Marques (PT), o articulador político e consultor da área municipal Tarcísio Mota, que estava assessorando o prefeito em exercício João Paulo, ganha mais espaços na assessoria especial da gestão Acilon Gonçalves no Eusébio. João Paulo ficou três meses no cargo e, ao longo desse período, Tarcísio deu as cartas como estrategista da administração temporária em Quixadá. Ilário conseguiu uma decisão da Justiça para reassumir o cargo. Fora da Prefeitura de Quixadá, Tarcísio terá mais tempo para se dedicar aos projetos de Acilon Gonçalves que sonha com um posto mais alto nas eleições de 2022 – Senado ou Governo do Estado. Como conselheiro da administração municipal, Tarcísio Mota controla a administração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e tem influência direta na definição de assessores da Câmara de Vereadores do Eusébio. Acilon precisa apenas administrar o ciúme entre os assessores.

Privilégio na assessoria I

Em termos de assessoria, a administração Acilon Gonçalves é privilegiada. Além de Tarcísio Mota, Acilon conta com o consultor e especialista em marketing professor Sérgio Aragão, controlador de uma rica conta publicitária da Prefeitura e da Câmara de Vereadores do Eusébio. O professor Serginho é consultor para todas as horas e para todos os assuntos, o que faz o chefe Acilon sempre tê-lo por perto.

Gordura no Eusébio

No período de oito meses de 2018, a Prefeitura gastou, sem muita comunicação, a verba do ano inteiro – R$ 509.754,60. Em menos de dois anos, a publicidade consumiu R$ 1 milhão – somente na Prefeitura. Em quatro anos, sob o olhar do professor Sérgio, a Câmara de Vereadores do Eusébio torrou na área de publicidade mais de R$ 1,3 milhão. Bons investimentos que despertaram curiosidade no Ministério Público Estadual.

Lixo na vizinhança!

Se alguns consideraram exagerados os gastos do Eusébio com a limpeza urbana – o Tribunal de Contas do Estado (TCE) barrou uma licitação de R$ 19.000.00, a cidade vizinha – Aquiraz, tem ares de escândalo: em 2016, Aquiraz gastou R$ 10.647.031,47 e, em 2017, no primeiro ano da gestão do prefeito Edson Sá (MDB), as despesas pularam para R$ 20.505.235,19. O número de habitantes, porém, continuou o mesmo!

Brigadeiro de Maracanaú

A receita do Brigadeiro Crocante de Castanha de Caju colocou a cearense Ana Lídia Cabral, de Maracanaú, entre os finalistas no Brasil do concurso sobre o melhor brigadeiro do Brasil. Foram mais de quatro mil receitas. O evento é promovido pelo Programa Mais Você, da Rede Globo de Televisão, que tem apresentação de Ana Maria Braga.