Evento inspirado em Harry Potter ocorre este fim de semana em Fortaleza

O início das férias traz um evento dedicado ao mundo dos apaixonados por Harry Potter. O shopping RioMar Kennedy recebe o Accio Potterhead, com ambiente exclusivo do universo mágico da saga escrita por J.K. Rowling. O evento é dedicado aos fãs do personagem e acontece neste sábado, dia 14 de julho, das 15h às 19h, na Praça de Eventos do Piso L3.

A programação receberá espaços temáticos, concurso de cosplays, brincadeiras, sorteio de brindes, sessão de fotos e bate-papo com o youtuber Caco Cardassi criador do canal “Caldeirão Furado” com mais de 400 mil inscritos no YouTube e 41 mil seguidores no Instagram. O Accio Potterhead tem a produção da Highlight e acontece pela primeira vez em Fortaleza.

SERVIÇO

Accio Potterhead

Data: 14 de julho, sábado

Horário: 15h às 19h

Local: Piso L3, Praça de Eventos – RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Presidente Kennedy)

Telefone: (85) 3089-0909

Entrada gratuita

Com informação da A.I