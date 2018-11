Ex-baterista da banda Engenheiros do Havaí ministra palestra em Fortaleza

O psicólogo analítico Carlos Maltz, de Brasília, traz pela primeira vez a Fortaleza o seu trabalho que aplica astrologia como ferramenta da consulta. Segue na linha de Carl Jung, grande estudioso da alquimia e sabedoria ancestral do homem, que eventualmente também usava a astrologia como uma ferramenta e, nos casos mais difíceis, encomendava o mapa astral dos pacientes.

Em Fortaleza, Carlos Maltz dará palestra no dia 11 deste mês, às 18h, no auditório da Livraria Cultura (Av. Dom Luís, 1010) sobre o tema “Os Quatro Elementos e a Paz nos Relacionamentos”. No período de 10 a 18, ele atenderá em consultas individuais ou de casal no Studio Solarie (Av. Eng. Leal Lima Verde 1394 – José de Alencar). A palestra mostra como um conhecimento tão antigo e fundamental pode ser útil a quem precise e queira encontrar mais compreensão, autoconhecimento e paz nos seus relacionamentos pessoais, tanto afetivos quanto profissionais.

Mais conhecido como baterista fundador da banda de rock Engenheiros do Hawaii (1984), que deixou no auge do sucesso, Carlos Maltz investiu no autoconhecimento. Encontrou, na astrologia, as respostas para sua busca, tornou-se psicólogo e fez a formação em psicologia analítica.

Embora maneje com maestria e softwares avançados as ferramentas da ciência dos astros, Maltz não fala de planetas. A astrologia serve para iluminar a questão central. O foco do trabalho é centrado na pessoa, na dificuldade em sua história e na virtude que pode desenvolver em si para, entendendo a situação, dar a volta por cima, se fortalecer e crescer.

Se focado nos aspectos profissionais, atendimento pode ser utilizar também o teste Quati, ferramenta da psicologia vocacional. Já o atendimento para casais faz uma leitura da Sinergia, uma comparação entre o mapa natal de cada um, de modo a encontrar pontos de atrito e facilidades para ajudar a relação a fluir melhor. “Uma consulta pode alavancar uma mudança de comportamento muito grande e ser um marco de um novo momento de vida, onde encontramos mais facilidade e prosperidade em nossos caminhos”, afirma Carlos Maltz.

O médico homeopata e nutrólogo Edison Saraiva, de Brasília, observa que muitas vezes Jung utilizou astrologia nas suas intervenções analíticas. “Astrologia é algo sério”, afirma o médico, ao lembrar que os Reis Magos estudavam as estrelas. “É uma consulta diferente, que vale a pena para você encontrar em você quem você é”.

Informações e inscrições:

(85)987151101- Andreza

(85)986991303 – Neyce

(85)987733406 – Márcia⠀