Ex-presidente dos EUA, George H.W Bush, morre aos 94 anos

O anúncio da morte foi feito por George W. Bush em um comunicado. “Jeb, Neil, Marvin, Doro e eu anunciamos com tristeza que, depois de 94 anos extraordinários, nosso querido pai morreu”, afirmou. “George H. W. Bush era um homem do mais alto nível e o melhor pai que um filho ou filha poderia pedir.” Não há ainda informações sobre o funeral do ex-presidente.