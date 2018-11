Ex-secretário é denunciado por suposta fraude em obras do Castelão

O ex-secretário e deputado estadual Jeová Mota (PDT) e mais sete funcionários da Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte) foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por suposta irregularidade no contrato de concessão nº 01/2010, referente à operação e manutenção do Estádio Plácido Aderaldo Castelo, a Arena Castelão.

