Ex-superintendente do IPM apoia Guilherme Sampaio para deputado estadual

O vereador Guilherme Sampaio (PT) ganhou mais um apoio no seu objetivo de conquistar um mandato de deputado estadual. Ele recebeu a adesão de Vicente Pinto, suplente que chegou a assumir como vereador de Fortaleza. Ele também foi superintendente do Instituto de Previdência do Município (IPM), na gestão Luizianne Lins.

Guilherme, por sinal, vem trabalhando em vários bairros e em cidades da Região Metropolitana, focando, entre alguns nichos eleitorais, setores da educação, meio ambiente e de direitos humanos.

DETALHE – Guilherme tem dobradinha com a deputada federal Luizianne Lins (PT).